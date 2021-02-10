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Каріна Зуєва |

Украинский фильм Атлантида не попал в шорт-лист премии Оскар

Украинский фильм Атлантида режиссера Валентина Васяновича, который был в списке претендентов на Оскар-2021, не вошел в шорт-лист премии.

Украинский фильм Атлантида не попал в шорт-лист премии Оскар

Американская академия кинематографических искусств обнародовала короткий список полнометражных фильмов 93-й премии Оскар. Фильм Атлантида был в длинном перечне номинации Лучший фильм на иностранном языке, но в шорт-лист премии он не попал.

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Сюжет фильма рассказывает о жизни Донбасса после победы Украины в войне с Россией. События в кинокартине происходят в 2025 году. В Атлантиде снялись ветераны АТО, волонтеры и солдаты ВСУ.

Известно, что от Украины в этом году номинировали на Оскар не только фильм Атлантида, но и документальную ленту Земля голубая, как апельсин режиссера Ирины Целик. Картина также не вошла в короткий список премии.

Оба фильма номинировались украинским оскаровским комитетом.

Фильм Атлантида номинирован на премию BAFTA

Кинолента Атлантида попала в 12 номинаций премии BAFTA и будет бороться за престижную награду в категориях: Лучший фильм, Лучший неанглоязычный фильм, Лучшая режиссерская работа и другие.

В 2021 году за звание лучшей ленты борются 245 картин. За награду в категории Лучший неанглоязычный фильм — 55 фильмов.

Имена лауреатов станут известны 11 апреля 2021 во время торжественной церемонии награждения.

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