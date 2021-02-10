Известную украинскую костюмированную драму Крепостная с начала февраля начали транслировать в Японии.

Сериал Крепостная завоевывает новые территории и покоряет сердца телезрителей разных стран, среди которых — США, Литва, Польша, Россия, Казахстан, Сербия, Венгрия, Хорватия и другие.

Теперь масштабную костюмированную драму производства FILM.UA с начала февраля официально начали показывать в Японии на телеканале Ginga. Телесериал выходит под названием Пленная любовь, с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на японском языке.

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Стоит отметить, что страница проекта оформлена с особым вниманием к деталям и посерийным синопсисом. Также телеканал Ginga выпустил трейлер на японском языке.

Премьера украинского сериала Крепостная состоялась 25 февраля 2019 года на телеканале СТБ. По данным рейтингов, телесериал стал лидером среди всех телеканалов Украины, после чего начал завоевывать международный медирынок.

Сериал Крепостная бьет рекорды в Польше

Телесериал Крепостная стал очень популярным среди польской аудитории. Хит и феномен — именно так называют Крепостную польские СМИ, когда пишут про оглушительный успех работы украинских кинематографистов.

По данным специализированного польского ресурса Wirtualne Media, за первую неделю показа аудитория Крепостной составила 1,23 млн зрителей.