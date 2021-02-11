Американская студия Lucasfilm разорвала контракт со звездой сериала Мандалорец Джиной Карано. Причиной стали скандальные посты актрисы в Instagram, где она сравнила США с нацистской Германией.

В сториз на своей странице в Instagram актриса сделала вывод, что быть республиканцем сегодня в США все равно, что быть евреем во время Холокоста. Таким образом актриса поддержала 45-го президента Дональда Трампа.

— Евреев избивали на улицах не нацисты, а их соседи, и даже дети. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не понимают, что для того, чтобы нацистские солдаты смогли легко согнать тысячи евреев, правительство сначала заставило своих соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. И чем это отличается от ненависти к кому-то за политические взгляды? — написала Джина.

Впоследствии звезда удалила свой пост, но пользователи социальной сети успели сделать скриншоты. Также подписчики запустили хэштег #FireGinaCarano с призывом наказать звезду.

— Джина Карано в настоящее время не работает в Lucasfilm, и мы не собираемся сотрудничать с ней в будущем. Ее посты в социальных сетях, порочащие людей на основе их культурной и религиозной идентичности, отвратительны и неприемлемы, — заявил представитель студии Lucasfilm.

Шайа ЛаБаф потерял контракт с агентством CAA

Американское агентство CAA разорвало контракт Шайей Лабафом на неопределенный срок в связи с обвинениями в сексуальном насилии.

Агентство не уволило актера официально, а лишь дало время, необходимое для того, чтобы ЛаБаф смог восстановить свое психическое здоровье. Уже пять недель ЛаБаф находится на лечении, которое будет продолжаться до полного его выздоровления.

Фото: Getty images

Источник: Variety