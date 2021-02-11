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Каріна Зуєва |

Историю про Белоснежку и гномов все видели: Леся Никитюк об участии в Холостячке

Украинская телеведущая Леся Никитюк не станет героиней нового сезона романтического реалити-шоу Холостячка.

Историю про Белоснежку и гномов все видели: Леся Никитюк об участии в Холостячке

После окончания первого сезона шоу, где главной героиней была актриса Ксения Мишина, телезрители обсуждают, кто же станет следующей девушкой, за сердце которой будут бороться мужчины.

Среди претенденток зрители выдвигали несколько кандидатур — Алина Гросу, Тина Кароль, Леся Никитюк и Миша Романова.

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Однако 33-летняя Никитюк рассказала, что не будет принимать участие в шоу Холостячка. Этой информацией звезда поделилась на своей странице в Instagram.

— Нет, я не буду участвовать в шоу Холостячка. Мне кажется, что историю про Белоснежку и семь гномов уже все читали и видели, — сказала Леся.

Никитюк рассказала, как стала ведущей Орла и Решки

Телеведущая Леся Никитюк рассказала, как стала ведущей тревел-шоу Орел и Решка, благодаря которому получила широкую популярность.

Артистка рассказала, что в этом ей помог нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

До начала своей карьеры Леся неоднократно принимала участие в юмористическом шоу Рассмеши комика, где Зеленский был судьей. Он запомнил девушку и настоял на том, чтобы ее пригласили на кастинг шоу Орел и Решка.

Фото: Леся Никитюк

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