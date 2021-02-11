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Каріна Зуєва |

Его дела плохи: сын Григория Чапкиса призвал молиться за отца

Сын известного украинского хореографа Григория Чапкиса прокомментировал состояние отца, которого недавно госпитализировали.

Его дела плохи: сын Григория Чапкиса призвал молиться за отца

На своей странице в Instagram Григорий Чапкис младший призвал всех молиться за его родителя.

— Пожалуйста, молитесь за моего папу. Его дела плохи, — написал Григорий.

Сын Григория Чапкиса рассказал о состоянии отца

За два месяца это уже третья госпитализация 90-летнего хореографа. В одном из интервью Чапкис признался, что чувствует слабость, головокружение и тяжесть в ногах.

Поклонники артиста переживают за его состояние и желают скорейшего выздоровления.

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Чапкиса в который раз госпитализировали

Украинского танцора Григория Чапкиса госпитализировали в третий раз. Сейчас он находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №6.

Артисту еще не поставили диагноз. Врачи утверждают, что это могут быть последствия после воспаления легких.

О том, мог ли это быть коронавирус, сам Григорий Чапкис не рассказал.

Фото: Greg Chapkis, Григорий Чапкис

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