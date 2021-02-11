Герцогиня Сассекская Меган Маркл выиграла суд против британского издательства Daily Mail.

Маркл подавала судебный иск о неприкосновенности частной жизни в Верховный суд Лондона против Associated Newspapers — издателя Mail on Sunday и MailOnline за ​​публикацию личного и частного рукописного письма, отправленного ее отцу Томасу Маркл.

Судья Марк Уорби вынес решение в пользу герцогини 11 февраля 2021 года.

Суд постановил, что статьи нарушают конфиденциальность герцогини.

— Истец имел разумные основания полагать, что содержание письма останется конфиденциальным. Статьи Mail противоречат этому разумному ожиданию. Нет никаких шансов на то, что после суда будет вынесено иное решение, — заявил судья.

Состоится еще один суд касательно авторских прав на письмо.

В письменных заявлениях команда юристов Меган утверждала, что публикация писем представляет собой трехстороннее нападение: на ее личную жизнь, семейную жизнь и личные переписки.

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Представитель компании Associated Newspapers сказал, что руководство очень удивлено решением суда и разочаровано тем, что им отказали в возможности выслушать все доказательства и проверить их в открытом судебном заседании в полном объеме.

— Мы внимательно изучаем содержание приговора и в должное время решим, подавать ли апелляцию, — заявил представитель компании.

Меган Маркл подала в суд на издательство Daily Mail

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на газету Mail On Sunday (воскресное издание Daily Mail) и ее владельца Associated Newspapers за публикацию личной переписки. Речь идет о письме, которое Маркл написала своему отцу Томасу. Оно было опубликовано в феврале 2019 года.

Принц Гарри отметил, что его жена стала жертвой британских таблоидов. По словам герцога Сассекского, письмо было опубликовано, чтобы манипулировать читателем, а газета вырвала из контекста отдельные части документа.

Адвокаты Меган настаивали на том, что журналисты занимались травлей, унижали герцогиню и намеренно вырывали ее фразы из контекста.

Фото: Sussexroyal