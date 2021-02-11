Украинская певица Злата Огневич рассказала, что аферист от ее имени взял предоплату за рекламные услуги у одного известного украинского бренда в размере $5 тыс.

На своей странице в Instagram звезда обнародовала видео, на котором со слезами на глазах поделилась деталями этой неприятной ситуации.

Об инциденте артистка узнала спустя год. Огневич призналась, что эта ситуация стала ударом для нее и ее репутации.

— Я в полнейшем бешенстве! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления. Очень много вопросов по данной ситуации! Почему я узнаю только сейчас? Что это – боязнь обратиться к артисту или непрофессионализм? Возможно, есть еще варианты. Мы с командой уже приступили к выяснению данной ситуации, – поделилась Злата.

Певица отметила, что обязательно найдет мошенника и заставит его ответить за свой поступок.

Также Злата выразила надежду, что эта ситуация станет наукой всем брендам, рекламодателям и менеджерам, чтобы с целью сотрудничества они непосредственно искали контакты менеджмента артиста.

— Как можно такие огромные деньги давать непонятно кому, непонятно за что? Я об этом узнаю только год спустя. Честно говоря, на месте сотрудников этого бренда я просто уволила бы человека, допустившего такое положение дел, — сказала артистка.