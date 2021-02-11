Проживающая в России украинская певица Ани Лорак встретилась в Москве со звездной коллегой MARUV.

Вечер исполнительницы провели в компании знаменитого друга — Филиппа Киркорова. Звезды собрались вместе за ужином в одном из московских ресторанов.

На своей странице в Instagram Киркоров опубликовал серию фотографий с исполнительницами, греческим композитором Димитрисом Контопулосом и бизнесменом Илиасом Кокотосоном.

— Меня всегда окружают самые талантливые и красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах, в которых едим вкусную еду. Настроение у нас было отличное. Быть счастливым — это заразительно, — подписал публикацию певец.

Также артист назвал Ани Лорак и MARUV красотками made in Ukraine.

Напомним, что Ани Лорак с 2014 года перестала выступать в Украине, после того как получила волну хейта в свою сторону за выступления в стране-агрессоре и сорванные концерты. А MARUV является частой гостью в Российской Федерации.

Лорак вернулась в Украину

В январе певица Ани Лорак вернулась в Украину после длительного отсутствия.

Артистка поделилась серией фотографий, на которых гуляет по Киеву.

Ани Лорак позирует возле Пассажа на фоне брендовых магазинов.

Фото: Ани Лорак, Филипп Киркоров, MARUV