Проживающая в России украинская певица Ани Лорак встретилась в Москве со звездной коллегой MARUV.
Вечер исполнительницы провели в компании знаменитого друга — Филиппа Киркорова. Звезды собрались вместе за ужином в одном из московских ресторанов.
На своей странице в Instagram Киркоров опубликовал серию фотографий с исполнительницами, греческим композитором Димитрисом Контопулосом и бизнесменом Илиасом Кокотосоном.
— Меня всегда окружают самые талантливые и красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах, в которых едим вкусную еду. Настроение у нас было отличное. Быть счастливым — это заразительно, — подписал публикацию певец.
Также артист назвал Ани Лорак и MARUV красотками made in Ukraine.
Напомним, что Ани Лорак с 2014 года перестала выступать в Украине, после того как получила волну хейта в свою сторону за выступления в стране-агрессоре и сорванные концерты. А MARUV является частой гостью в Российской Федерации.
Лорак вернулась в Украину
В январе певица Ани Лорак вернулась в Украину после длительного отсутствия.
Артистка поделилась серией фотографий, на которых гуляет по Киеву.
Ани Лорак позирует возле Пассажа на фоне брендовых магазинов.
Фото: Ани Лорак, Филипп Киркоров, MARUV