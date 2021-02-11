Украинская певица Alyona Alyona поделилась негативными впечатлениями от отдыха в Египте.

Звезда вместе со своим лучшим другом Эдуардом отправилась на 5 дней в Шарм-эль-Шейх, чтобы отдохнуть и набраться сил. Алена призналась, что благодаря положительному опыту предыдущих путешествий в другие страны, имела довольно большие ожидания от этой поездки.

— Нас встретил откровенно грязный аэропорт с совершенно неприветливыми людьми. Трансфер в отель. Администрация, которая относится к тебе по-хамски. Каждый просто мечтает на тебе нажиться. Все с виду красивое, но если присмотреться, то понимаешь, что тебе замыливают глаза, чтобы ты не видела реальности, — рассказывает певица.

В первый день отдыха звезда поссорилась с администрацией отеля и гидом, которому она отказала в услугах из-за слишком высоких цен.

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И несмотря на то, что в отеле было все all inclusive, певицу огорчил выбор пищи.

— Выбор шикарный, гарниров всего два – белый рис и жареная картошка. Или дрожжевой хлеб. Еды вроде и много, вроде и выбор есть, но все было не в комплексе. Рыба через день. Все либо разбавлено водой, либо суперсладкое, либо никакое. На пляжах вообще просто бургеры и все, — говорит Алена.

Также певица отметила, что на экскурсиях им постоянно пытались что-то продать или предложить. Еще одной неприятностью стал некомфортный номер в отеле.

— А еще в номерах нет света на потолке. Только на стенах. Нас грызли комары. И во время дождя вода затекала в номер, — делится звезда.

Но, несмотря на все разочарования, Алена приехала счастливой, поскольку загорела, а также привезла родителям пахлаву и манго.

Аlyona Аlyona стала лауреатом музыкальной премии ЕС

На фестивале Eurosonic Noorderslag рэп-исполнительница Аlyona Аlyona стала лауреатом европейской премии в области популярной современной музыки. Певица выиграла денежное вознаграждение в размере €10 тыс и заручилась поддержкой для развития в карьере.

Также Алена собрала больше всего голосов зрителей и дополнительно получила €5 тыс. и возможность сотрудничать с французской студией Deezer.

Фото: Alyona Alyona