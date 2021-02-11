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Каріна Зуєва |

Это мой последний пост: TikTok-блогер покончила жизнь самоубийством

18-летняя звезда TikTok Дажария Шаффер покончила жизнь самоубийством.

Это мой последний пост: TikTok-блогер покончила жизнь самоубийством

Популярная TikTok-блогер, известная в социальных сетях под псевдонимом Dee, свела счеты с жизнью. Об этом сообщил отец девушки Джозеф Сантьяго, опубликовав видео в TikTok, на котором смонтировал снимки с дочерью.

— Я просто хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку моей дочери. К сожалению, ее больше нет с нами. Она отправилась в лучшее место, — подписал публикацию убитый горем мужчина.

Отец девушки рассказал, что Шаффер умерла в понедельник, 8 февраля, а также предположил, что она страдала психическим расстройством. Мужчина сожалеет о том, что дочь не рассказала ему о своем стрессе и мыслях о самоубийстве.

@king_raheem_allahI just want to thank everyone for their love and support of my daughter. Unfortunately she is no longer with us and has gone to a better place.♬ Missing You — Brandy & TAMIA & Gladys Knight & Chaka Khan

Мама Дажарии Дженнифер Шаффер также подтвердила смерть дочери, о чем сообщила в эмоциональном посте на своей странице в Facebook.

— Я убита горем и не могу поверить в то, что тебя больше нет. Я бы хотела, чтобы ты вернулась и сказала, что это розыгрыш. Жаль, что это не так, — написала Дженнифер.

TikTok-аккаунт Дажарии насчитывает 1,6 млн подписчиков. Девушка публиковала разнообразные видео, которые связаны с ее буднями, увлечениями, а также танцами. Также у блогера были тысячи подписчиков в Instagram и YouTube.

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Стоит отметить, что в понедельник Шаффер разместила публикацию в Instagram и сообщила, что это ее последний пост.

— Ну ладно. Я вас раздражаю, это мой последний пост, — написала девушка.

TikTok блогер Дажария Шаффер покончила жить самоубийством

Поклонники блогера ошеломлены случившимся и не перестают высказывать свои соболезнования в социальных сетях.

Самоубийство стримера Ohlana

В начале июля стример из Канады Лэнни Ohlana покончила с собой. Девушке было 26 лет.

Последние несколько месяцев она часто писала на своей странице в Twitter о депрессии и самоубийстве.

Незадолго до трагедии Лэнни написала, что люди, страдающие от депрессии, не могут обратиться за помощью.

Источник: People

Фото: Dazharia Shaffer

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