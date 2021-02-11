Российская певица Юлия Савичева рассказала об уходе от музыкального продюсера Максима Фадеева и совмещении карьеры и материнства.

В интервью программы Ходят слухи певица рассказала о тяжелом периоде взаимоотношений с Максимом Фадеевым и о клевете в ее адрес со стороны работников бывшего продюсерского лейбла.

— Происходило что-то мистическое, правда, мне казалось, что были замешаны черные силы. Максим не слышал меня, не верил мне. Это было жутко. Максим перестал писать музыку, он был сам не свой, — поделилась Юлия.

Юлия очень долго пыталась исправить сложившуюся и непонятную проблему с персоналом офиса Фадеева. Но в конечном результате решила прекратить сотрудничество с Максимом ( 2003 — 2018, — Ред.)

Она стала первой артисткой, которая ушла из продюсерского центра Фадеева.

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Юлия призналась, что проблемы начались задолго до того, как она официально расторгла контракт. В один момент она почувствовала, что Фадеев стал относиться к ней холоднее.

— Меня буквально выдавливали люди, которые его окружали, и делали это всеми возможными и невозможными способами, а самый удобный и простой — оболгать. Это были мелкие моменты, которых скопилось сотни, — поделилась звезда.

Когда же Савичева попыталась поговорить с Фадеевым, он обвинил ее во лжи.

— В итоге я осталась практически без средств для того, чтобы сделать новый материал. Выйдя на воздух, думала только об одном: как жить дальше. Я ведь уже почти полгода была без работы, а у меня семья, маленький ребенок. Помню, как прорыдала всю ночь, понимала, что назад дороги нет, — призналась певица.

Юлия призналась, что на самом деле она безмерно благодарна судьбе за такие трудности. Для артистки это был толчок вперед.

Юлия после ухода от Максима сохранила с ним теплые отношения и называет его вторым отцом.

В интервью Юлия прокомментировала свое нестандартное воспитание трехлетней дочери Анны.

Девочка проживает в Португалии со свекровью певицы, тогда как сама Юлия Савичева со своим мужем Александром Аршиновым занимаются музыкальной карьерой в России.

Юлия призналась, что ей очень трудно совмещать карьеру и материнство. Перед певицей всегда стоит выбор и приходится жертвовать тем или иным.

— Никто ведь не знает, как я плачу в ванной перед вылетом на гастроли, когда необходимо снова расставаться с дочерью. Нужно расставлять приоритеты. Я понимаю, что моей дочери так лучше: у нее дом с бассейном, рядом бабушка с дедушкой, она не видит уставших и раздраженных родителей после гастролей и концертов, — рассказала Савичева.

Савичева также добавила, что она регулярно прилетает к дочке, во время карантина певица провела 5 месяцев в Португалии.

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