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Валентина Чорна |

Есть дно и мы не имеем права его пробивать: Тина Кароль о скандале с Поляковой

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала скандал на шоу Маска, где Оля Полякова назвала ее похоронной плакальщицей.

Есть дно и мы не имеем права его пробивать: Тина Кароль о скандале с Поляковой

По случаю премьеры песни Скандал Тина пришла в студию одной из украинских радиостанций. Когда ведущий напомнил звезде об индиценте с Поляковой, она отреагировала достаточно сдержанно.

— Я вообще считаю, что есть дно и мы не имеем права его пробивать. Ведь мы общаемся с населением Украины. Сидим и говорим на многомиллионную аудиторию — это наш “чернозем”. Что мы туда посеем, то и пожнем. Поэтому давайте я сделаю вид, что все видела, но буду сеять только добро, — говорит Тина Кароль.

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Артистка предложила отойти от обсуждений и забыть об этой ситуации.

Оля Полякова извинилась перед Тиной Кароль

Украинская певица Оля Полякова оскорбила Тину Кароль в третьем выпуске шоу Маска.

Звезда резко высказалась в сторону своей коллеги и назвала ее похоронной плакальщицей. Поклонники творчества Тины не восприняли острую шутку Поляковой и накинулись на нее в комментариях.

Вскоре после этого артистка опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram, где оправдывалась за свои слова.

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