Отцу Бритни Спирс Джеймсу отказали в праве быть единственным опекуном певицы.

Джеймс Спирс теперь не сможет быть единственным опекуном артистки, поскольку трастовый фонд Bessemer Trust Co. утвердили, как соопекуна Бритни. Такое решение принял суд на очередном заседании в США.

В то же время судья отклонила просьбу Бритни полностью устранить ее отца от опекунства.

— Ни для кого не секрет, что моя клиентка не хочет, чтобы ее отец был соопекуном, но мы понимаем, что это решение — отдельное дело, — отметил адвокат певицы.

Управлять финансами Бритни в дальнейшем будут две стороны дела — Джеймс Спирс и представители фонда.

Слушание состоялось через неделю после премьеры документального фильма Framing Britney Spears о личной жизни артистки.

В фильме показаны активисты движения #FreeBritney, выступающие за освобождение певицы от опеки отца и ее свободу во всех решениях. Активисты пришли поддержать Бритни в здание суда и в этот раз.

Бритни Спирс проиграла дело об опеке в суде

Американская певица Бритни Спирс проиграла дело по поводу освобождения от опеки отца.

Во время слушаний адвокат певицы отметил, что она боится отца, но и в дальнейшем будет бороться за свои права. Уже 13 лет Джейми Спирс принимает все решения, касающиеся творческой и личной жизни своей 39-летней дочери.

Источник: Fox News