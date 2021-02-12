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Наташа Тарчевська |

Бриллианты, тверк и много шампанского: Ариана Гранде представила новый клип 34+35 Remix

Известная американская певица Ариана Гранде представила новый клип на песню 34+35 Remix. В композиции к ней присоединились популярные рэп-исполнительницы Megan Thee Stallion и Doja Cat.

Бриллианты, тверк и много шампанского: Ариана Гранде представила новый клип 34+35 Remix

Новый клип 34 + 35 Remix был снят в присущем для Арианы стиле: высокий хвост, высокие каблуки и элементы декора American Style XX века.

В клипе девушки в роскошном белье развлекаются пьют шампанское: образы исполнительниц идеально дополняют массивные драгоценности, а Megan Thee Stallion во время исполнения своей части песни радует эфектным тверком в бассейне.

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Трек 34+35 вошел в последний альбом Арианы Гранде Positions, премьера которого состоялась в конце октября 2020 года.

Уже в начале 2021 исполнительница намекнула, что скоро выйдет ремикс на эту песню, но до последнего скрывала состав трио.

Ариана Гранде выходит замуж

О том, что Ариана Гранде выходит замуж, стало известно накануне Рождества в декабре 2020 года.

Избранником 27-летней артистки стал агент по недвижимости Далтон Гомес.

Фото обручальные кольца Арианы Гранде в Instagram, объединенное с серией снимков вместе с Далтоном, не оставили поклонникам никакого выбора.

В комментариях к публикации заметили и реакцию Джоан Гранде, матери певицы: женщина призналась, что очень рада приветствовать Далтона Гомеса в своей семье.

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