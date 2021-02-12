День святого Валентина

Накануне Дня святого Валентина украинские звезды решили порадовать своих поклонников музыкальными новинками. Факты ICTV подготовили подборку романтических премьер от артистов украинского шоу-бизнеса.

Тина Кароль — Скандал

Популярная исполнительница Тина Кароль представила новый клип на трек Скандал.

Певица призналась, что этой композицией она начинает новый этап в своей карьере. Артистка отметила, что хочет, чтобы эта песня стала манифестом многих женщин, которые остаются верными своему выбору.

В клипе Скандал Тина Кароль предстает в обольстительном образе, который дополняют невероятно пластичные движения и обтягивающий костюм.

Светлана Тарабарова — Парашут

Певица Светлана Тарабарова порадовала фанатов песней Парашут. Артистка отметила, что для нее этот трек является чрезвычайно важным, поскольку в нем она рассказывает о человеке, который спас ей жизнь.

Премьеру артистка посвятила мужу и поделилась, что именно Алексей стал для нее своеобразным “парашютом” в жизни. Она поблагодарила любимого за глаза их детей и призналась, что не представляет себя без него.

Океан Эльзы — Без тебе мене нема

Украинская группа Океан Ельзы представила новый клип на романтическую песню Без тебя мене нема.

Композиция посвящена чувствам ко второй половинке, а клип сделан в мультипликационном стиле. Главным мотивом в создании анимации стали изображения котиков, которые общаются в сети, занимаются творчеством и наслаждаются жизнью.

Jerry Heil — Арифметика кохання

Молодежная певица Jerry Heil представила трек Арифметика кохання.

Исполнительница убеждена, что у любви есть четкая арифметика, поскольку единое целое образуется из двух полноценных единиц. Артистка добавила, что Арифметика кохання — для всех: кто будет праздновать День Валентина вместе с любимым человеком и кто будет одиноко листать ленты социальных сетей.

Виталий Козловский — Мала, танцюй

Певец Виталий Козловский презентовал клип на песню Мала, танцюй.

По словам артиста, это подарок всем поклонникам ко Дню влюбленных, ведь трек — о любви. Главной идеей клипа является мысль о том, что в каждой женщине всегда живет маленькая девочка, которая мечтает о настоящей и искренней любви.

Мишель Андраде и Позитив — 100 000 минут

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде и экс-участник группы Время и Стекло Алексей Завгородний (Позитив) презентовали клип на совместную песню 100 000 минут.

Композиция стала саундтреком к сериалу 100 000 минут вместе. В нем рассказывается о супругах, которые на два месяца остались запертыми в доме.

Алина Гросу и Роман Полянский — Полотенце

Исполнительница Алина Гросу и актер Роман Полянский рассказали о своих чувствах в песне Полотенце.

По словам Алины, эта композиция — подарок для тех, кто сейчас испытывает чувство влюбленности.

День святого Валентина

Ежегодно украинцы празднуют День святого Валентина 14 февраля.

Происхождение праздника связано с несколькими легендами, но самым популярным является предание о священнике Валентине.

Подробнее о возникновении праздника — читайте на Фактах ICTV.