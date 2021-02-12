Факти тижня празднуют 15-летние: самые яркие воспоминания редакции о работе в эфире

12 февраля итоговая программа Факти тижня празднует юбилей — 15 лет в эфире ICTV. По этому случаю часть редакции поделилась своими самыми яркими воспоминаниями о работе в команде.

Ведущая и руководитель программы Оксана Соколова вспомнила, что самым трудным для нее, с точки зрения психологической и физической нагрузки, был 2014-й год.

— Тогда каждый член редакции проявил свое мужество, стойкость и профессионализм. Я никогда не забуду лицо нашего парламентского корреспондента Володи Соколова, который вернулся со съемок на Майдане 20 февраля. Или стенд-ап Макса Крапивного, начитанный шепотом в центре Славянска, поскольку город тогда был еще оккупирован. Наши журналисты везде заходили первыми, чтобы показать, как на самом деле все происходит, — вспоминает она.

Редактор Владимир Соколов, в прошлом журналист, парламентский корреспондент, который работает на Фактах тижня с первого дня, рассказывает, что за 15 лет программа освещала очень много исторических событий.

Но наиболее волнующими для него были съемки во время Евромайдана, когда он вместе с оператором Максимом Костенко оказался в эпицентре расстрелов Небесной сотни. А уже после Революции достоинства — в захваченном боевиками луганском СБУ в 2014-м.

— Тогда мы были единственной украинской съемочной группой, которой удалось попасть к вооруженным сепаратистам и пролить свет на то, что там происходит. С тех пор наш еженедельник претерпел много изменений, но сохранились традиции Фактов тижня. А это стилистика, ставка на объективность и сбалансированность материалов, критический взгляд на события и ироническая подача.

Специальный корреспондент Екатерина Павловская рассказывает, что одним из ее самых ярких воспоминаний была командировка в Израиль. Тогда группа снимала сюжет о стене на границе с Палестиной. Под прикрытием пограничников им удалось добраться до тогда опасной точки на границе и снять учения израильской армии.

Журналист Андрей Борис вспоминает, как во время референдума о выходе Британии из ЕС в 2016 году сорвались все оговоренные интервью. Тогда в центре Лондона он увидел всемирно известного бизнесмена Ричарда Брэнсона, но тот быстро сел в машину и уехал. Но комментарий у Брэнсона все же удалось взять.

— Мы поехали в том же направлении. И вот на одном из светофоров я увидел в соседней машине снова Брэнсона. Оператор тут же включил камеру, мы с Брэнсоном пересеклись взглядами, улыбнулись и начали разговор.

В то же время журналист Максим Крапивной вспоминает, как попал в окружение боевиков, когда прочитал новость о том, что украинский спецназ освободил Славянск и решил поехать в город.

— Не буду пересказывать все напряжение тех переговоров с мужчинами, которые размахивали перед носом автоматами и обещали, что это будет мой последний сюжет. Но нас все же пропустили в город. Так мы стали первыми украинскими журналистами, которые сняли репортаж в оккупированном Славянске.

За 15 лет на Фактах тижня поменялось много журналистов, редакторов, операторов, режиссеров. Но, по их же словам, кто побывал в этой команде, навсегда становится частью одной дружной семьи.