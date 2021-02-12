Популярная украинская группа Океан Ельзы представила новый клип на песню Без тебе мене нема.
Романтическая песня посвящена чувствам ко второй половинке, наполненными как хорошими, так и плохими моментами.
Новый клип Святослава Варкарчука сделан в мультипликационном стиле.
Участников группы нарисовали в виде котиков, и в течение видео демонстрируется развитие отношений между двумя влюбленными котиками.
Бдительны поклонники группы отметили, что новая песня Без тебе мене нема созвучна с песней ОЭ Там, де нас нема — одной из самых культовых композиций Святослава Вакарчука.
Премьера клипа Тримай
В декабре состоялась премьера клипа Тримай Океан Эльзы, который стал символом возвращения к “классическому стилю” популярной группы.
Клип посвящен чувственной и романтичной истории любви. Особый колорит придают кадры вечернего города и восхода солнца в пустом поле.
Лидер группы Святослав Вакарчук написал музыку и слова еще в карантин, однако официальная премьера состоялась только сейчас.