Популярная украинская группа Океан Ельзы представила новый клип на песню Без тебе мене нема.

Романтическая песня посвящена чувствам ко второй половинке, наполненными как хорошими, так и плохими моментами.

Новый клип Святослава Варкарчука сделан в мультипликационном стиле.

Участников группы нарисовали в виде котиков, и в течение видео демонстрируется развитие отношений между двумя влюбленными котиками.

Бдительны поклонники группы отметили, что новая песня Без тебе мене нема созвучна с песней ОЭ Там, де нас нема — одной из самых культовых композиций Святослава Вакарчука.

Премьера клипа Тримай

В декабре состоялась премьера клипа Тримай Океан Эльзы, который стал символом возвращения к “классическому стилю” популярной группы.

Клип посвящен чувственной и романтичной истории любви. Особый колорит придают кадры вечернего города и восхода солнца в пустом поле.

Лидер группы Святослав Вакарчук написал музыку и слова еще в карантин, однако официальная премьера состоялась только сейчас.