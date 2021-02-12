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Каріна Зуєва |

Корень из любви в бесконечной степени: Jerry Heil представила новый клип

Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) представила новый клип на песню #Арифметика_кохання.

Корень из любви в бесконечной степени: Jerry Heil представила новый клип

В треке 25-летняя исполнительница рассказывает о математике чувств, у которых есть своя формула.

На своей странице в Instagram Jerry Heil поделилась, что придумала специальный знак для песни еще месяц назад, нарисовав его у себя в заметках. Он означает корень из любви в бесконечной степени.

Jerry Heil — Арифметика кохання: премьера клипа смотреть онлайн

— Формула нашої любові — сума пристрасті і агресії помножена на відстань, що скорочується швидко в геометричній прогресії, — поет певица.

На протяжении всего лирического видео Jerry Heil  картинка не меняется. Исполнительница поет, будто с экрана телевизора, а ее слова сопровождаются субтитрами.

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Поклонники девушки пришли в восторг, отметив, что это очень красиво.

Jerry Heil выпустила клип на песню CHEWING

В июне 2020 года Jerry Heil выпустила клип на трек CHEWING. В ролике, снятом в своей квартире, исполнительница использовала элементы популярного в сети Mukbang — громкого поедания фастфуда на камеру.

Девушка поделилась, что за время карантина ее жизнь почти не изменилась: раньше она тоже проводила много времени дома и в соцсетях.

Фото: JERRY HEIL

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