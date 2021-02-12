Популярная британская певица Дуа Липа представила новый клип на песню We’re Good.

Сингл We’re Good — это расслабленный трэп-поп-трек с сильным островным вайбом и первая композиция с нового издания второго студийного альбома Дуа Липы Future Nostalgia.

В песне девушка поет о несовместимости и о непонимании в отношениях с парнем.

— Мы не совместимы, как сон и кокаин, так что давай хотя бы согласимся пойти разными путями. Как я могу осуждать тебя, когда ты с кем-то еще, если ты клянешься, что не разозлишься, когда я поступлю так же, — поет исполнительница.

В клипе певицы, как всегда, выстроена интересная и неоднозначная линия событий, а в его конце из затонувшего Титаника взрываются салюты.

Видеоролик собрал уже более 460 тыс. просмотров за четыре часа.

Дуа Липа выпустила ремикс с Мадонной и Мисси Эллиотт

В августе 2020 года Дуа Липа выпустила клип клип на песню Levitating, в котором приняли участие Мадонна и Мисси Эллиотт.

Исполнительница рассказала, что работа с певицами такого масштаба стала одним из самых невероятных событий в ее жизни.