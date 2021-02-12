Соосновательница и генеральный директор сервиса знакомств Bumble Уитни Вульф Херд стала самым молодым self-made-миллиардером.

По данным Forbes, 11 февраля 2021 года акции сервиса знакомств Bumble выросли после IPO (первого публичного размещения акций).

Таким образом 31-летняя Уитни Херд стала самой молодой женщиной в мире, которая самостоятельно заработала более $1 млрд.

При проведении IPO цена одной акции составила $43. Однако на первых торгах стоимость акций выросла более чем на 85% — до $79,6. При таком значении рыночная стоимость компании, 11% которой владеет Херд, превысила $15 миллиардов.

К концу торгов на бирже Nasdaq 11 февраля 2021 года стоимость одной акции составляла $70,31, а состояние Херд оценивалось в $1,5 миллиарда.

— Bumble — это результат работы преданной своему делу команды, которая очень много работала, чтобы показать, что женщины могут, должны и будут делать первый шаг. Когда отношения становятся лучше для женщин, они становятся лучше для всех, — написала Херд в своем Instagram.

В 2020 году американская модель Кайли Дженнер возглавила рейтинг самых молодых миллиардеров мира.

По данным Forbes, 22-летняя модель заработала $1,2 млрд, однако сейчас состояние оценивается в $700 млн.

Основание сервиса знакомств Bumble

Уитни Вульф Херд основала сервис знакомств Bumble в 2014 году, вскоре после того, как подала в суд на Tinder, обвинив бывшего возлюбленного и начальника Джастина Матина в сексуальных домогательствах.

В Tinder обвинения отрицали, и вскоре конфликт был урегулирован. Особенность Bumble заключается в том, что диалог первыми начинают женщины.

Сооснователем компании стал российский миллиардер Андрей Андреев, разработавший сервис для знакомств Badoo.

Андреев покинул Bumble в ноябре 2019 года, через четыре месяца после того, как Forbes опубликовал расследование, в котором утверждалось, что под руководством Андреева в лондонском офисе компании была женоненавистническая атмосфера.

Фото: Уитни Вульф Херд