Популярная исполнительница Тина Кароль представила новый клип на трек Скандал.

В песне раскатывается история женщины, которую никак не хочет отпускать ее бывший возлюбленный. В песне Тина просит не беспокоить и не звонить ей, так как это будет очередной скандал.

— Не звони, перестань подбирать к прошлым нам ключи, отключи. Не кричи, номера все мои просто удали, больше не звони. Я не для твоих побед, я скорее лед, чем снег, — поет Тина Кароль.

В клипе Скандал Тина Кароль предстает в обольстительном образе, который дополняют невероятно пластичные движения и обтягивающий костюм.

В течение танца за Тиной следят мужчины в стеклянной комнате, однако она объясняет, что им следует знать и чувствовать дистанцию.

Скандал Тины Кароль и Оли Поляковой

Недавно Оля Полякова попала в скандал из-за слов о Тине Кароль. Певица во время одного шоу назвала Кароль похоронной плакальщицей. Поклонники Тины такую шутка не оценили и кинулись в сеть писать гневные комментарии Поляковой.

Со своей стороны Оля записала обращение, в котором отметила, что у нее не было цели оскорбить Тину Кароль, а ее слова были сказаны о творчестве певицы. Мол, она часто выпускает печальные треки.

Фото: Тина Кароль