Украинская певица Наталья Могилевская и хореограф Илона Гвоздева поделились идеями подарков, которые можно преподнести на День всех влюбленных.

В списке оригинальных подарков на День святого Валентина от Натальи Могилевской — милая мягкая игрушка, а также уроки романтического танго, жаркой румбы и зажигательных латиноамериканских танцев.

Не менее полезным подарком будет урок массажа для двоих или SPA-вечер, чтобы вы смогли расслабиться в такой романтический день.

Также певица советует преподнести красивое ювелирное украшение, косметику, полет на самолете над Днепром или премиальные парные халаты.

Победительница пятого сезона Танцев со звездами Илона Гвоздева рассказала из личного опыта, какие подарки могут оказаться удачными на День влюбленных.

— Когда на протяжении долгих лет состоишь в отношениях, то романтика становится более предсказуемой. Мы с мужем уже давно перестали играть в игру — Угадай, что я хочу и что мне подарить. Из личного опыта делюсь унисекс идеями для этого праздника, — сказала Гвоздева.

Хорошим презентом хореограф считает духи, ювелирные изделия или сертификат в любимый магазин. Также можно подарить романтический ужин или путешествие.

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Что надеть на День святого Валентина

Украинский модельер и дизайнер одежды Андре Тан рассказал, что надеть на День святого Валентина и какая одежда будет уместна на праздник влюбленных.

Кутюрье составил образы, которые можно надеть на День влюбленных в ресторан, кино, театр или на каток.

Фото: Наталья Могилевская, Илона Гвоздева