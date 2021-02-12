Известный джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер на 79-м году жизни. Причиной смерти музыканта стала редкая форма рака.

Кориа считается одним из самых влиятельных джазовых музыкантов. Он был награжден 23 премиями Грэмми, а также включен в Зал славы джаза (DownBeat Jazz Hall of Fame).

Свою профессиональную карьеру он начал в 1960-х. Кориа сотрудничал с трубачом Блю Митчелом, а также был пианистом в коллективе Майлза Дэвиса.

В 1972 году музыкант создал джаз-фьюжн-группу Return to Forever, благодаря которой получил мировое признание. Последняя концертная пластинка Чика Кориа Plays вышла осенью 2020-го.

— Я хочу поблагодарить всех, кто на моем пути помогал мне поддерживать яркое музыкальное пламя. Я надеюсь, что те, кто хочет писать, выполнять или делать что-то еще, сделают это. Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы приносить радость искусства везде, где я мог, и делать это вместе со всеми людьми искусства, которыми я так восхищаюсь, — это было богатство моей жизни, — сказал Кориа в своем предсмертной заявлении.

Умер Сергей Проскурня

Украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня умер на 64-м году жизни.

Причина смерти режиссера неизвестна. Проскурня посвятил жизнь театру, работал режиссером и продюсером. Был лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины Эксперимент (2001 года) и имени Сергея Данченко (2017 года).

Фото: Чак Кориа