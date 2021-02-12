Популярный украинский модельер и дизайнер одежды Андре Тан рассказал, какие образи будут хорошо смотреться на День святого Валентина.

Что надеть на День святого Валентина и какой образ будет актуальным — Андре Тан подробно рассказал, какая одежда будет уместна в ресторане, кино, театре или на катке.

В ресторан модельер посоветовал надеть рубашку свободного размера с асимметричным кроем рукава и малиновым кантиком, которая отлично будет сочетаться с леггинсами или брюками-сигаретами.

— Я больше не могу скрывать от вас этот образ. Он будет смотреться красиво и оригинально, — подчеркнул Андре Тан.

В кино дизайнер советует отдать предпочтение джинсовой юбке-карандаш с бахрамой и добавить шелковую блузу цвета тоффи. На ноги можно обуть грубые ботинки на широкой подошве или челси.

Если вы собираетесь провести День влюбленных активно, например, на катке или аттракционах, то Андре Тан призывает обратить внимание на комфортный трикотажный костюм — теплый оверсайз свитер с дизайнерским карманом и брюки-палаццо. Прекрасно дополнят образ кроссовки и теплая панамка.

Решили посетить спектакль? Дизайнер советует избегать в образе футуристических принтов и неоновых оттенков. А шелковое платье с интересными вытачками просто необходимо иметь в своем гардеробе. Образ можно дополнить жемчужной нитью.

— Помните, что дресс-код black tie в театр уже не актуален, но правило маленькой сумочки играет большую роль. Согласитесь, что огромные офисные сумки будут странно смотреться в зрительном зале, — сказал кутюрье.

В домашней обстановке модельер советует надеть шелковые брюки палаццо.

— Шелковые брюки палаццо сделают из вас длинноногую лань, а рубашка скроет все недостатки. Кстати, сбалансировать расслабленность костюма при выходе на улицу помогут ботильоны kitten heels и сумка четкой формы, — сказал дизайнер.

Вещи, которых стоит избегать

Модельер Андре Тан рассказал, какие вещи могут испортить образ. Дизайнер отметил, что при выборе образа стоит отказаться от колготок с неуместным принтом и различных подделок, которых сейчас на рынке одежды очень много.

Также кутюрье призвал не злоупотреблять аксессуарами и правильно следить за одеждой.

Фото: Andre Tan