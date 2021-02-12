Ко дню святого Валентина напомним самые грандиозные love story отечественных и зарубежных звезд.

В свежей подборке Фактов ICTV — самые романтичные предложения руки и сердца.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Знаковое событие произошло на бейсбольном стадионе AT&T-парк в Сан-Франциско на 33-й день рождения звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

Когда возлюбленные оказались на запланированом месте, американский рэп-исполнитель Канье Уэст сделал предложение теледиве. На огромном экране засветилась надпись: PLEEEASE MARRY Meeee (Пожалуйста, выходи за меня замуж — Ред.)

Предложение было сделано в сопровождении оркестра, исполняющего любимую песню Ким — Young And Beautiful Ланы Дель Рей.

Свидетельством любви Канье стало роскошное обручальное кольцо с бриллиантом в 15 карат.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин

После шести месяцев встречаний американский актер Джордж Клуни понял, что британский юрист Амаль Аламуддин — именно та женщина, которую он искал всю жизнь.

Клуни сделал предложение руки и сердца в их доме, сразу после ее возвращения из Лондона.

Но все пошло не так, как планировал голливудский красавчик. После ужина, который приготовил Клуни (Аламуддин думала, что они просто закажут еду из ресторана и особо не наряжалась к трапезе), мужчина поставил плейлист из песен о любви.

Когда Джордж попросил возлюбленную найти зажигалку, чтобы зажечь свечи, она случайно обнаружила обручальное кольцо. Сюрприз был испорчен, но Амаль все равно сказала да.

— Это кольцо? О Боже мой! — удивленным трепетом сказала Амаль.

По словам Клуни, этот вопрос звучал очень странно: будто бы он когда-то ранее оставлял просто так кольцо в доме. Актер растерялся и не знал, что делать. Он пытался изобразить какие-то эмоции, но не мог.

В конце концов Джордж встал на одно колено и сделал предложение руки и сердца.

— Я не могу представить остаток своей жизни без тебя, будь моей женой, — вспомнил Джордж Клуни.

Меган Маркл и принц Гарри

Британский принц Гарри попросил свою возлюбленную, нынче герцогиню Сассекскую, Меган Маркл стать его женой в ноябре 2017 года.

Пара наслаждалась компанией друг друга в уютном коттедже Ноттингем (Англия).

Пока Меган Маркл жарила курицу по рецепту Айвы Гартен, ее именитый бойфренд собирался с силами, чтобы сделать ей предложение.

Затем Гарри опустился на одно колено и достал заветную коробочку с обручальным кольцом.

— Это был невероятный сюрприз. Это было так мило, естественно и очень романтично, — вспоминает Меган.

Дмитрий Монатик и Ирина Демичева

Украинский певец Дмитрий Монатик поделился своей историей предложения руки и сердца.

Певец хотел этот день сделать особенным и чрезвычайно романтичным.

Монатик рассказал, что для Ирины подготовил сюрприз, которого она точно не ожидала. Он собственноручно соорудил ресторан. Предложение сделал на одной из столичных крыш.

— Все началось на одной из крыш на проспекте Победы в Киеве. В тот день я наконец решился признаться. Тогда соорудил своеобразный ресторан. Был один столик среди зелени и праздничных фонарей, которые она очень любит. Перед тем, как задать самый важный вопрос, я впервые прочитал стихотворение Ты. Так мы официально стали семьей. Я искренне желаю, чтобы День влюбленных длился целую вечность, — поделился Дмитрий.

Народный любимец также добавил, что ценит каждый день, который проводит с любимой.

Среди важных моментов в их совместной жизни, самых знаковых и ярких является первая встреча с океаном, первая поездка в Диснейленд, путешествия в Азию, США, Италию, Барселону, встреча с Фареллом Уильямсом, Brit Awards 2020, а также концерт Джастина Тимберлейка.

Пинк и Кэри Харт

Американская певица Пинк (Алиша Бет Мур) всегда отличалась эпатажностью и смелостью.

Если все девушки ждут, что мужчина упадет перед ними на колено с заветным предложением, то Пинк взяла все в свои руки.

Когда ее возлюбленный, американский гонщик Кэри Харт участвовал в мотогонках, певица, сидя на трибуне, подняла плакат с надписью: Ты женишься на мне?

А на другой стороне которого было написано: Я серьезно.

От такого заманчивого предложения Харт, конечно же, не смог отказаться. Свадьба знаменитостей состоялась в 2006 году в Коста-Рике.

Том Брэди и Жизель Бюндхен

Американский футболист Том Брэди сделал предложение любимой, бразильской супермодели Жизель Бюндхен, в воздухе.

Предварительно футболист украсил самолет цветами, купил шампанское. Его возлюбленная Жизель и ее родители решили, что Том просто так готовится к Рождеству.

Но когда самолет взлетел, Брэди в присутствии родителей преподнес Жизель кольцо и попросил стать его женой.

Они поженились через месяц после романтического предложения, сейчас растят двоих детей.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Американский певец Джастин Тимберлейк долго не мог решиться на женитьбу. Он очень медлил с предложением для своей девушки, американской актрисы Джессики Бил.

И Джессике это надоело в какой-то момент: она сама ушла от Джастина.

Спустя время певец решился жениться.

Пара отдыхала на модном горнолыжном курорте.

Джастин на горке преподнес любимой колечко, спросив, готова ли она стать его женой?

Джессика ответила утвердительно — да. Пара воспитывает двоих детей. Их семья считается одной из самых образцовых в Голливуде.

Эмма Уотсон помолвлена с Лео Робинсоном