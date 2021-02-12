Это был контракт: Козловский рассказал подробности отношений с Раминой

Украинский певец Виталий Козловский прокомментировал слухи о фальшивом роман с ведущей шоу Ходят Слухи Раминой Эсхакзай.
В своем последнем интервью он признался, что не планирует обсуждать плохие моменты отношений с Раминой.
— Если я открою свой рот и начну говорить правду, то я дискредитирую этого человека.
Виталий объяснил, что не будет этого делать из уважения к собственному выбору в прошлом, однако добавил, что Рамина Есхакзай ни была “его” человеком.
За время отношений певца постоянно использовали, но тогда ему это нравилось, и, вероятно, это было частью контракта между Виталием и Раминой.
— Давайте скажем так, даже если это был контракт, это был мой выбор. Неважно — душевный, словесный или письменный.
Виталий Козловский признался, что после пережитого разрыва начал писать стихи, правда, посвященные циничности и подлости в отношениях между влюбленными.
Роман Козловского и Рамины
Роман между певцом Виталием Козловским и тогда еще малоизвестной участницей конкурса Холостяк-5 Рамины Есхакзай закрутился в 2016 году.
Артист пригласил будущую звезду YouTube стать главной героиней его клипа на песню Отпускаю на.
Пара часто появлялась на публике: всем казалось, что это идеальная пара. Уже через несколько месяцев Козловский решился на предложение руки и сердца, однако свадьба не состоялась.
Рамина покинула известного певца осенью 2017 года. Впоследствии в интервью она признается, что с Виталием у нее никогда не было интимных отношений.
Большинство критиков склонны считать, что роман был взаимовыгодным пиаром, поскольку именно после этих отношений карьера Рамины на YouTube резко пошла вверх.