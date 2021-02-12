Это был контракт: Козловский рассказал подробности отношений с Раминой

Украинский певец Виталий Козловский прокомментировал слухи о фальшивом роман с ведущей шоу Ходят Слухи Раминой Эсхакзай.

В своем последнем интервью он признался, что не планирует обсуждать плохие моменты отношений с Раминой.

— Если я открою свой рот и начну говорить правду, то я дискредитирую этого человека.

Виталий объяснил, что не будет этого делать из уважения к собственному выбору в прошлом, однако добавил, что Рамина Есхакзай ни была “его” человеком.

За время отношений певца постоянно использовали, но тогда ему это нравилось, и, вероятно, это было частью контракта между Виталием и Раминой.

— Давайте скажем так, даже если это был контракт, это был мой выбор. Неважно — душевный, словесный или письменный.

Виталий Козловский признался, что после пережитого разрыва начал писать стихи, правда, посвященные циничности и подлости в отношениях между влюбленными.

Роман Козловского и Рамины

Роман между певцом Виталием Козловским и тогда еще малоизвестной участницей конкурса Холостяк-5 Рамины Есхакзай закрутился в 2016 году.

Артист пригласил будущую звезду YouTube стать главной героиней его клипа на песню Отпускаю на.

Пара часто появлялась на публике: всем казалось, что это идеальная пара. Уже через несколько месяцев Козловский решился на предложение руки и сердца, однако свадьба не состоялась.

Рамина покинула известного певца осенью 2017 года. Впоследствии в интервью она признается, что с Виталием у нее никогда не было интимных отношений.

Большинство критиков склонны считать, что роман был взаимовыгодным пиаром, поскольку именно после этих отношений карьера Рамины на YouTube резко пошла вверх.