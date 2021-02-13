Украинский ведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова рассекретили пол своего будущего первенца.
У супругов блогеров Добрынина и Квитковой родится сын.
Об этом стало известно во время так называемой гендер-вечеринки, кадрами из которой Даша поделилась в Instagram.
На видео будущая мама вместе с мужем иглой прокалывает огромный воздушный шарик, после чего появилось много ярко-голубого конфетти.
По традиции, такой шарик “для беременных” предварительно наполняют конфетти особых цветов: если это будет девочка — розовый, если мальчик — голубой.
На видео заметно, как Добрынин и Квиткова не могут сдержать слез счастья: на заднем плане слышны аплодисменты и поздравления близких друзей звездной пары.
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Беременность Даши Квитковой
Украинский звездные супруги Никита Добрынин и Даша Цветочная объявили о беременности 20 января.
Даша поделилась в Instagram романтическим фото с отдыха у океана. На снимке Никита Добрынин целует ее беременный животик.
На момент объявления беременности Даша Цветочная находилась на четвертом месяце.