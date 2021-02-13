Украинский ведущий Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова рассекретили пол своего будущего первенца.

У супругов блогеров Добрынина и Квитковой родится сын.

Об этом стало известно во время так называемой гендер-вечеринки, кадрами из которой Даша поделилась в Instagram.

На видео будущая мама вместе с мужем иглой прокалывает огромный воздушный шарик, после чего появилось много ярко-голубого конфетти.

По традиции, такой шарик “для беременных” предварительно наполняют конфетти особых цветов: если это будет девочка — розовый, если мальчик — голубой.

На видео заметно, как Добрынин и Квиткова не могут сдержать слез счастья: на заднем плане слышны аплодисменты и поздравления близких друзей звездной пары.

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Беременность Даши Квитковой

Украинский звездные супруги Никита Добрынин и Даша Цветочная объявили о беременности 20 января.

Даша поделилась в Instagram романтическим фото с отдыха у океана. На снимке Никита Добрынин целует ее беременный животик.

На момент объявления беременности Даша Цветочная находилась на четвертом месяце.