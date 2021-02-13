Никита Добрынин и Даша Квиткова — интервью

Украинский ведущий Никита Добрынин и его жена Дашей Квиткова, которые познакомились на шоу Холостяк, впервые станут родителями. Пара рассказала о подготовке к рождению ребенка и своих отношениях.

Даша призналась, что она с мужем очень хотела ребенка и готовилась к беременности в первую очередь морально.

— Мы очень хотели ребенка, но не относились к этому сверх фанатично. Мы подошли к этому вопросу осознанно, проверили свое здоровье. Но мы и так хорошо питаемся, не курим, по этому никак проблем не возникало, — поделился Никита.

Планировать беременность Даша и Никита начали еще в свадебном путешествии.

— Мы поехали на отдых и поняли, что вдвоем очень хотим ребенка. Мы были уверенны, что у нас все получится сразу, по щелчку. Но даже у пар с идеальным здоровьем не всегда получается забеременеть быстро, иногда на это уходит полгода-год и это абсолютно нормально. И мы тоже ждали этот момент определенный период времени, — признался Никита.

— Мы сделали наверное тестов 20, прежде чем увидели положительный результат, — рассказала Даша.

Супруги поделились, что после очередных неудачных попыток, положительный тест стал неожиданностью для них.

— Мы были в Черновцах и всю поездку мне было очень плохо, я думала, что чем-то отравилась. Я приезжаю домой, делаю тест и он оказывается позитивным. Я даже сначала не поверила, но потом сдала кровь и узнала, что уже как месяц беременна, — рассказала Даша.

Даша и Никита признались, что узнают пол ребенка на gender-party, которую организовывают их друзья.

— Мы сами до сих пор не знаем будет у нас мальчик или девочка, но наши друзья в курсе. Мы пришли в клинику и нам выдали конверт, в котором указан пол ребенка. А мы отдали его друзьям и сейчас они успешно занимаются организацией тематической вечеринки, — сказал Никита.

Супруги отметили, что с каждым днем их отношения развиваются и стают крепче.

— Мы хотим, чтобы наша семья становилась еще большей. Мы не остановимся на одном ребеночке, — поделился Никита. — Мне кажется, что в нашем случае ребенок стал для нас огромным стимулом. Как только мы узнали, что я беременна, у нас появились и силы, и возможности. Мы стали рвать и метать, как говорится, — отметила Даша.

Никита рассказал, что теперь приходится больше работать и больше зарабатывать, потому что есть к чему стремится. Супруги теперь думают не только о себе, а и будущем своих детей.

Также Даша и Никита поделились мыслями о том, что любовь и влюбленность — это два разных чувства.

-Влюбленность — это когда у тебя все воздушно, легко, ты закрываешь глаза на какие-то мелочи. А любовь — это наоборот, когда ты широко смотришь и принимаешь в любимом человеке все его позитивные и негативные качества. Также у вас появляются понимание, уважение друг к другу, личные границы, компромиссы и общие цели, — поделилась Даша.

— Влюбленность — это эмоция, а любовь — это ответственность. Когда ты не просто что-то чувствуешь, а ты готов нести ответственность за свои чувства. Если ты любишь человека, ты ему помогаешь и поддерживаешь, — сказал Никита.

Пара считает, что мир невозможен без любви, ведь это самое чистое и бескорыстное чувство, которое способно спасти мир.

Даша Квиткова и Никита Добрынин станут родителями

Звездная пара Никита Добрынин и Даша Квиткова объявила о беременности 20 января.

На своей странице в Instagram Даша опубликовала трогательное фото с отдыха на Мальдивах, на котором Никита целует ее беременный животик. Тогда девушка отметила, что она находится на четвертом месяце беременности, то есть все это время они скрывали радостную новость от широкой аудитории.

Фото: Никита Добрынин