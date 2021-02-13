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Анастасія Дячкіна |

Держат взаперти: сосед Заворотнюк рассказал, что актриса не выходит на улицу

Сосед актрисы Анастасии Заворотнюк по элитному поселку Крекшино выразил свою тревогу тем фактом, что звезда сериала совсем не выходит на улицу.

Держат взаперти: сосед Заворотнюк рассказал, что актриса не выходит на улицу

За последние полтора года мужчина ее ни разу не видел, хотя раньше встречал в Крекшино.

Как отметил сосед Заворотнюк, в Крекшино все скучают по звонкому голосу актрисы и ее неповторимой улыбке. Причем, как заверил житель поселка, не видели Заворотнюк после первых новостей о болезни и никто из других жителей.

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— Если честно, немного переживаем. Держат взаперти. Ей свежий воздух нужен. Сейчас зима, чистый воздух у нас здесь, сосны, такие прогулки только на пользу бы пошли. Надеюсь, скоро увидим любимую Настю, — рассказал сосед актрисы.

Анастасия Заворотнюк не появляется на публике уже почти два года.

С сентября прошлого года актриса Анастасия Заворотнюк находится под присмотром врачей.

О тяжелой болезни Заворотнюк стало известно в начале осени 2019 года — ей диагностировали рак головного мозга. За это время актриса перенесла несколько операций.

В середине декабря стало известно, что Заворотнюк смогла остановить рак, с которым боролась в течение последних лет.

Источник: Тeleprogramma

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