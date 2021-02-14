Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина

Валентинки — один из самых популярных и знаменитых атрибутов Дня возлюбленных, который в мире отмечают 14 февраля.

Как правило, они выполнены в форме сердца, а их наполнение — это милые любовные послания возлюбленным. Относительно цветовой гаммы, то самые традиционные — красный, розовый, бежевый, персиковый, коралловый и т.д. И конечно много блесток.

Это описание более банальных вариантов открыток ко Дню святого Валентина. Однако сейчас можно найти и стильные примеры — крафтовой картон, бечевка и сушеные цветы, вместо голого мальчика с луком и стрелами, которого принято называть Амуром.

Однако, если вы горите желанием поздравить кого-то в сети, то лучшим вариантом станут уже традиционные валентинки от Фактов ICTV.

В этом году главными героями наших валентинок стали известные пары в украинском шоу-бизнесе. Среди них Потап и Настя Каменских, Ксения Мишина и Александр Эллерт, Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова, Дантес и Надя Дорофеева и другие.

Более того, вы можете скачать эти валентинки в виде стикеров для Telegram, чтобы отправить любимому человеку.

Звездные валентинки ко Дню святого Валентина от Фактов ICTV:

Идеи подарков на День влюбленных