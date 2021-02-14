Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина

Валентинки — один из самых популярных и знаменитых атрибутов Дня возлюбленных, который в мире отмечают 14 февраля.
Как правило, они выполнены в форме сердца, а их наполнение — это милые любовные послания возлюбленным. Относительно цветовой гаммы, то самые традиционные — красный, розовый, бежевый, персиковый, коралловый и т.д. И конечно много блесток.
Это описание более банальных вариантов открыток ко Дню святого Валентина. Однако сейчас можно найти и стильные примеры — крафтовой картон, бечевка и сушеные цветы, вместо голого мальчика с луком и стрелами, которого принято называть Амуром.
Однако, если вы горите желанием поздравить кого-то в сети, то лучшим вариантом станут уже традиционные валентинки от Фактов ICTV.
В этом году главными героями наших валентинок стали известные пары в украинском шоу-бизнесе. Среди них Потап и Настя Каменских, Ксения Мишина и Александр Эллерт, Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова, Дантес и Надя Дорофеева и другие.
Более того, вы можете скачать эти валентинки в виде стикеров для Telegram, чтобы отправить любимому человеку.
Звездные валентинки ко Дню святого Валентина от Фактов ICTV:
Идеи подарков на День влюбленных
Украинская певица Наталья Могилевская и хореограф Илона Гвоздева поделились идеями подарков, которые можно преподнести на День всех влюбленных.
Подборку оригинальных подарков ко Дню святого Валентина — смотрите на Фактах ICTV.