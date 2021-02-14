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Євгенія Шапоренко |

Люби свободно, целуй медленно! Звездные валентинки от Фактов ICTV

Валентинки — один из самых популярных и знаменитых атрибутов Дня возлюбленных, который в мире отмечают 14 февраля.

Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина

Как правило, они выполнены в форме сердца, а их наполнение — это милые любовные послания возлюбленным. Относительно цветовой гаммы, то самые традиционные — красный, розовый, бежевый, персиковый, коралловый и т.д. И конечно много блесток.

Это описание более банальных вариантов открыток ко Дню святого Валентина. Однако сейчас можно найти и стильные примеры — крафтовой картон, бечевка и сушеные цветы, вместо голого мальчика с луком и стрелами, которого принято называть Амуром.

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Однако, если вы горите желанием поздравить кого-то в сети, то лучшим вариантом станут уже традиционные валентинки от Фактов ICTV.

В этом году главными героями наших валентинок стали известные пары в украинском шоу-бизнесе. Среди них Потап и Настя Каменских, Ксения Мишина и Александр Эллерт, Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова, Дантес и Надя Дорофеева и другие.

Более того, вы можете скачать эти валентинки в виде стикеров для Telegram, чтобы отправить любимому человеку.

Звездные валентинки ко Дню святого Валентина от Фактов ICTV:

Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина Прикольные валентинки ко Дню святого Валентина

Идеи подарков на День влюбленных

Украинская певица Наталья Могилевская и хореограф Илона Гвоздева поделились идеями подарков, которые можно преподнести на День всех влюбленных.

Подборку оригинальных подарков ко Дню святого Валентина — смотрите на Фактах ICTV.

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