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Євгенія Шапоренко |

Макс Михайлюк раскрыл пол будущего ребенка

Главный герой 10 сезона шоу Холостяк Макс Михайлюк раскрыл пол своего будущего ребенка. Как известно, его беременной возлюбленной является модель Даша Хлыстун.

Макс Михайлюк

Пара ожидает на появление девочки. Эту информацию будущие родители раскрыли на своих страницах в Instagram.

Макс Михайлюк опубликовал видео, на котором к нему подходит Даша и просит поцеловать ее в животик. В следующих кадрах к паре подходит сотрудник отеля, в котором они отдыхают, и спрашивает, кто будет у пары. На это Михайлюк ответил, что девочка.

Со своей стороны, Даша Хлыстун опубликовал пару снимков из спальни отеля. Подписала она их как Девочки идут кушать.

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун тайно расписались

Герой реалити-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк и модель Дарья Хлистун тайно узаконили свои отношения. После того, как пара объявила о том, что в скором времени они станут родителями, к ним повысилось внимание общественности.

Когда состоялась свадьба — пока неизвестно, но Дарья отметила, что вскоре они обо всем расскажут.

Фото: Макс Михайлюк

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