Меган Маркл беременна вторым ребенком

Герцогиня Сассекская Меган Маркл беременная вторым ребенком.

О том, что герцог и герцогиня Сассекские ожидают на рождение второго ребенка сообщает Sky News со ссылкой на представителя пары.

— Мы можем подтвердить, что Арчи станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка, — отметил собеседник издания.

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Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018 года. 6 мая 2019 года 34-летний британский принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями. Первенца назвали Арчи.

Выкидыш у Меган Маркл

У герцогини Сассекской Меган Маркл случился выкидыш. В июле 2020 года в СМИ появилась информация, что герцогиня возможно беременна второй раз.

Также, по слухам, Маркл рассказала о второй беременности Елизавете II еще 6 мая, когда исполнился год Арчи.

В ноябре 2020 года Меган Маркл поделилась, что после переезда в США она потеряла второго ребенка. По ее словам, она почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своему первенцу Арчи.