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Євгенія Шапоренко |

Скончался отец Ники Минаж, накануне его сбила машина

Отца американской исполнительницы Ники Минаж Роберта Мараджа насмерть сбила машина. Водитель скрылся с места преступления, сейчас его разыскивает полиция.

Ники Минаж

Полиция Нью-Йорка утверждает, что Роберт шел по дороге, когда вечером в пятницу его сбила машина. Копы говорят, что водитель скрылся с места происшествия.

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Роберта госпитализировали в критическом состоянии. Он скончался в больнице от полученных травм.

Ники Минаж пока никак публично не отреагировала на гибель отца.

Умерла Клорис Личмен

28 января в своем доме в Калифорнии на 95-м году жизни скончалась американская актриса Клорис Личмен.

Личмен является одной из самых титулованных актрис в истории телевидения. Она выиграла девять статуэток Эмми и была номинирована на эту премию 22 раза. Также она выиграла награды Золотой глобус и BAFTA.

Фото: Ники Минаж

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