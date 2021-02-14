День святого Валентина, который ежегодно отмечается 14 февраля, — еще одна прекрасная возможность признаться в любви своей второй половинке.
В этот день вся лента социальных сетей переполнена трогательными фото, видео, романтическими историями и другими поздравлениями.
Звезды шоу-бизнеса также решили воспользоваться лишней возможностью и еще раз напомнить своим вторым половинкам о своей любви, показав романтические кадры с ними.
Так, певец Владимир Дантес поздравил свою жену Надю Дорофееву опубликовав смешное видео, на котором она танцует.
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А вот Потап подарил Насте Каменских букет цветов и воздушные шарики в форме сердец.
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— Любовь — это умение слышать, прислушиваться, вдохновляться, идти в ногу, уметь дурачиться, быть серьёзными, переживать препятствия, быть сильными, — написала Джамала.
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Как звезды поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина — смотрите в нашей подборке.
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Трогательное видео-поздравление с Днем влюбленных от фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной.
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Не забыли поздравить своих любимых и спортсмены.
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Одним из способов, как можно поздравить свою половинку с праздником, являются валентинки. В XXI веке их не обязательно покупать.
Если вы хотите кого-то поздравить в сети, то лучшим вариантом станут уже традиционные валентинки с Днем влюбленных от Фактов ICTV.
Фото: realpotap, jamalajaaa