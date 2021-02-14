День святого Валентина, который ежегодно отмечается 14 февраля, — еще одна прекрасная возможность признаться в любви своей второй половинке.

В этот день вся лента социальных сетей переполнена трогательными фото, видео, романтическими историями и другими поздравлениями.

Звезды шоу-бизнеса также решили воспользоваться лишней возможностью и еще раз напомнить своим вторым половинкам о своей любви, показав романтические кадры с ними.

Так, певец Владимир Дантес поздравил свою жену Надю Дорофееву опубликовав смешное видео, на котором она танцует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

А вот Потап подарил Насте Каменских букет цветов и воздушные шарики в форме сердец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

— Любовь — это умение слышать, прислушиваться, вдохновляться, идти в ногу, уметь дурачиться, быть серьёзными, переживать препятствия, быть сильными, — написала Джамала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Как звезды поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина — смотрите в нашей подборке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Трогательное видео-поздравление с Днем влюбленных от фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Не забыли поздравить своих любимых и спортсмены.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

Одним из способов, как можно поздравить свою половинку с праздником, являются валентинки. В XXI веке их не обязательно покупать.

Если вы хотите кого-то поздравить в сети, то лучшим вариантом станут уже традиционные валентинки с Днем влюбленных от Фактов ICTV.

Фото: realpotap, jamalajaaa