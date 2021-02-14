Популярная группа Бумбокс 14 февраля, ко Дню всех влюбленных, выпустила клип на композицию Жаль.

В комментарии к видео Хлывнюк отметил, что первый стих к песни под названием Жаль написал еще два года назад, а второй – Ехать к тебе — весной этого года. Что касается музыки, то она появилась во время летних репетиций.

— Жаль — это одна из песен, под которую хочется возвращаться к самым родных. Просто ехать в сторону тех, кто нам небезразличен, — объяснил он.

В основе видеоряда — дороги и улицы Киева с высоты птичьего полета, которыми условный герой едет в своей любви.

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Бумбокс — Ангела

Предыдущий клип на песню Ангела группа Бумбокс выпустила в конце октября 2020 года. Видео они записали с группой Крихітка.

Автором слов и музыки был Андрей Хлывнюк, а в написании текста также участвовала солистка Крихітки Александра Кольцова.

Ангела — это напоминание для всех авторов, что искусство должно задавать вопросы обществу и реальности. Иначе оно не будет иметь ценности.