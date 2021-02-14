PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Летяк |

Жаль — Бумбокс презентовал новый клип

Популярная группа Бумбокс 14 февраля, ко Дню всех влюбленных, выпустила клип на композицию Жаль.

Бумбокс - Жаль

В комментарии к видео Хлывнюк отметил, что первый стих к песни под названием Жаль написал еще два года назад, а второй – Ехать к тебе — весной этого года. Что касается музыки, то она появилась во время летних репетиций.

— Жаль — это одна из песен, под которую хочется возвращаться к самым родных. Просто ехать в сторону тех, кто нам небезразличен, — объяснил он.

В основе видеоряда — дороги и улицы Киева с высоты птичьего полета, которыми условный герой едет в своей любви.

Читайте
Фронтмен Бумбокса Андрей Хлывнюк заболел коронавирусом

Бумбокс — Ангела

Предыдущий клип на песню Ангела группа Бумбокс выпустила в конце октября 2020 года. Видео они записали с группой Крихітка.

Автором слов и музыки был Андрей Хлывнюк, а в написании текста также участвовала солистка Крихітки Александра Кольцова.

Ангела — это напоминание для всех авторов, что искусство должно задавать вопросы обществу и реальности. Иначе оно не будет иметь ценности.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка