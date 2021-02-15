Украинская певица Оля Полякова возмущена бездействием коммунальщиков. В столичной квартире исполнительницы протекает потолок, а в результате — это испорченный новый ремонт. Более того, с крыши свисают огромные сосульки, которые угрожают здоровью и жизни людей.

Известно, что певица имеет квартиру в Печерском районе Киева. Сильные снегопады принесли немалые убытки звезде.

В сториз на своей странице в Instagram Оля опубликовала видео, на котором видно испорченные потолки и стены, тазы для воды и огромные сосульки на окнах.

Со слов певицы, все ее попытки связаться с местными предприятиями жилищно-коммунальных услуг Печерского района были напрасны. Ольгу игнорируют уже несколько лет.

Полякова призналась, что делала новый и очередной ремонт дома весной 2020 года. Сейчас из-за таяния снега крыша дома затоплена, а на окнах певицы образовались настоящие ледовые сталактиты.

Оля очень переживает за безопасность пешеходов возле дома, поскольку сосульки достигают угрожающих размеров.

Оля Полякова оскорбила Тину Кароль

Популярная певица Оля Полякова грубо высказалась в сторону Тины Кароль в третьем выпуске шоу Маска.

Полякова высказала предположение, что за маской одного из персонажей может скрываться украинская певица Тина Кароль. Речь идет о персонаже Коза, которая пела на фоне надгробий.

Коллеги судьи не сразу поняли, кого суперблондинка подразумевает, тогда на ухо DZIDZIO она сказала, что говорит о Тине Кароль.

Фото: Оля Полякова