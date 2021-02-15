Реп-исполнительница Аlyona Аlyona призналась, что влюблена и рассказала о знакомстве со своим новым бойфрендом.

На своей странице в Instagram звезда поделилась серией фотографий с мужчиной позади. На фотографиях не видно его лица, но, возможно, это и есть бойфренд певицы.

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Аlyona рассказала, что когда-то считала, что замуж надо выходить до 22-23 лет. Ведь в таком возрасте уже накопился определенный опыт, и человек знает, чего хочет.

— Потому что чем старше ты, тем больше твой выбор жизненного партнера похож на собеседование, где есть свое анкетирование и, скажем так, кандидат набирает плюсы. Это ужасно раздражает, потому что не чувствуется искренности среди этого всего, но реальность уже так много раз ставила подножку, что анкета — это уже рефлекс после предыдущих неудач, — рассказала звезда.

Аlyona Аlyona волновалась, что ей придется выбирать партнера не сердцем. Но ее это обошло, ведь в 29 лет певица почувствовала бабочки в животе и влюбилась.

— Я познакомилась с ним (который — Ред.) не старше, не больше, не статуснее. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут остальные. И будут ли говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так. Никаких анкет или собеседований. Снег просто объединил нас в одном месте в одно время и закопал под своей любовью. А мы и рады. Ведь все интересное впереди, — поделилась Аlyona Аlyona.

В комментариях поклонники поздравляют певицу и желают паре безумной любви и счастья.

Аlyona Аlyona о неудачной поездке в Египет

Рэп-исполнительница Аlyona Аlyona поделилась негативными впечатлениями от отдыха в Египте.

Звезда летала на пять дней в Шарм-эль-Шейх и имела довольно большие ожидания от этой поездки. Но в первый день отдыха Алена поссорилась с администрацией отеля и гидом, которому она отказала в услугах из-за слишком высоких цен.

Также певицу огорчил выбор пищи и некомфортный номер в гостинице.