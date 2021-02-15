Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк уже третьи сутки не может вылететь из Занзибара. Он там находится вместе со своей невестой Анастасией Зинченко, известной как “девушка с собачкой из Уханя”.

На своей странице в Instagram девушка поделилась, что рейс авиакомпании SkyUp в Киев отменили из-за проблем с самолетом.

— Уже вторые сутки нас кормят обещаниями, дергают везде и не могут решить этот вопрос. За это время можно было уже отремонтировать самолет, но нет. Дети спят на полу, люди сидят. Неужели нельзя было решить эту проблему? — написала Настя.

Анастасия сообщила, что авиакомпания не спешит уладить ситуацию и даже не может обеспечить отель всем пассажирам.

Невеста Соколюка просит поддержки у своих подписчиков и надеется, что распространение информации сможет помочь скорейшему решению проблемы.

— 190 человек спят на улице вторые сутки, а авиакомпания ничего не делает. Нас не заселяют в отель! Даже родителей с детьми. На улице не так уж и жарко, но мы у океана и здесь ужасно ветрено, — рассказала девушка.















На Занзибаре застряли глава ГМС Соколюк с невестой Анастасией Зинченко / 5 фотографий

На Занзибаре застряли 180 украинских туристов

Уже третьи сутки около 180 украинцев не могут вылететь из Занзибара из-за неисправности самолета.

Один из пассажиров рейса PQ 1972 Занзибар — Анталия — Киев, Антон Ткачев сообщил, что они должны были вылететь в Киев днем 13 февраля. Пассажиры ехали на автобусе к самолету, но потом он развернулся и всех высадили.

По его словам, лишь спустя шесть часов ожидания пассажирам дали 1,5 л воды и несколько булочек.