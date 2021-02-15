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Каріна Зуєва |

Плакальщица на похоронах — это страшно: Кароль высказалась о скандале с Поляковой

Популярная певица Тина Кароль призналась, что не держит зла на свою звездную коллегу Олю Полякову после того, как та назвала ее известной плакальщицей на похоронах.

Плакальщица на похоронах — это страшно: Кароль высказалась о скандале с Поляковой

В интервью на YouTube-канале Russell Blog Кароль предположила, что после инцидента в эфире шоу Маска Полякова не очень хорошо себя чувствует.

— Я думаю, что Оле сейчас не очень. Мне кажется, что она не хлопает в ладоши дома, — сказала Тина.

Артистка призналась, что после сложившихся обстоятельств они лично не общались. А о конфликте она узнала только тогда, когда увидела извинения Ольги.

— Я ехала в машине и увидела извинения Оли, но тогда не поняла, что случилось. До этого видеообращения я не видела выпуск шоу Маска, — сказала звезда.

Исполнительница рассказала, что немного пришла в шок после того, как ей все показали, но к Поляковой и по сей день относится хорошо.

— Это бесконтрольность речи. Вопрос в том — почему так поступил телеканал Украина? Вот тем, кто выпустил эту программу, могу сказать — позор. Ребят, вы показываете, что такое возможно, а это дно. Показать это — значит пробить дно, — сказала Кароль.

Тина призналась, что слова Поляковой ее ни капли не тронули.

— Никто не знает степени печали или горя. Грустный или веселый репертуар — это мой личный выбор. Плакальщица на похоронах — это страшно. На Западной Украине действительно существует такое понятие. Знать путь или пройти его — это разные вещи вообще, — сказала Кароль.

Певица подчеркнула, что конфликт с Поляковой не был запланирован и не имеет отношения к выходу ее новой песни Скандал.

— Это случайное стечение неслучайных обстоятельств. Я подумала, что будет абсолютно честным, если Оля станет участником рекламной компании моего нового трека. Мы об этом не договаривались, а просто взяли и вырезали ее голос, — сказала Тина.

Артистка поделилась, что хотела бы сделать вид будто ничего не случилось, но так не получится. Тем не менее, она сделала первый шаг навстречу.

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Полякова обидела Кароль

Суперблондинка Оля Полякова резко высказалась в сторону Тины Кароль в третьем выпуске шоу Маска.

Артистка предположила, что за маской одного из персонажей может скрываться Тина Кароль. Речь идет о персонаже Коза, которая пела на фоне надгробий.

Ольга спросила у звездных коллег, кто у них известная плакальщица на похоронах, но те не сразу поняли, кого певица имеет в виду, тогда на ухо DZIDZIO она сказала, что говорит про Тину Кароль.

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