Популярная певица Тина Кароль призналась, что не держит зла на свою звездную коллегу Олю Полякову после того, как та назвала ее известной плакальщицей на похоронах.

В интервью на YouTube-канале Russell Blog Кароль предположила, что после инцидента в эфире шоу Маска Полякова не очень хорошо себя чувствует.

— Я думаю, что Оле сейчас не очень. Мне кажется, что она не хлопает в ладоши дома, — сказала Тина.

Артистка призналась, что после сложившихся обстоятельств они лично не общались. А о конфликте она узнала только тогда, когда увидела извинения Ольги.

— Я ехала в машине и увидела извинения Оли, но тогда не поняла, что случилось. До этого видеообращения я не видела выпуск шоу Маска, — сказала звезда.

Исполнительница рассказала, что немного пришла в шок после того, как ей все показали, но к Поляковой и по сей день относится хорошо.

— Это бесконтрольность речи. Вопрос в том — почему так поступил телеканал Украина? Вот тем, кто выпустил эту программу, могу сказать — позор. Ребят, вы показываете, что такое возможно, а это дно. Показать это — значит пробить дно, — сказала Кароль.

Тина призналась, что слова Поляковой ее ни капли не тронули.

— Никто не знает степени печали или горя. Грустный или веселый репертуар — это мой личный выбор. Плакальщица на похоронах — это страшно. На Западной Украине действительно существует такое понятие. Знать путь или пройти его — это разные вещи вообще, — сказала Кароль.

Певица подчеркнула, что конфликт с Поляковой не был запланирован и не имеет отношения к выходу ее новой песни Скандал.

— Это случайное стечение неслучайных обстоятельств. Я подумала, что будет абсолютно честным, если Оля станет участником рекламной компании моего нового трека. Мы об этом не договаривались, а просто взяли и вырезали ее голос, — сказала Тина.

Артистка поделилась, что хотела бы сделать вид будто ничего не случилось, но так не получится. Тем не менее, она сделала первый шаг навстречу.

Полякова обидела Кароль

Суперблондинка Оля Полякова резко высказалась в сторону Тины Кароль в третьем выпуске шоу Маска.

Артистка предположила, что за маской одного из персонажей может скрываться Тина Кароль. Речь идет о персонаже Коза, которая пела на фоне надгробий.

Ольга спросила у звездных коллег, кто у них известная плакальщица на похоронах, но те не сразу поняли, кого певица имеет в виду, тогда на ухо DZIDZIO она сказала, что говорит про Тину Кароль.