Российская певица Алла Пугачева поделилась видео, где играет вместе с сыном Гарри на рояле.

Обычно семейной жизнью чаще делится супруг Примадонны, 44-летний артист Максим Галкин.

Однако 71-летняя Алла также решила взять инициативу в свои руки и продемонстрировать архивы личной жизни.

В своем Instagram певица опубликовала видеоролик, где она учит их с Максимом 7-летнего сына Гарри играть на рояле.

— Свобода творчества, — подписала видео Пугачева и назвала сына композитором.

Творческий талант Гарри сразу заметили подписчики певицы. Они в очередной раз отметили, что дети взяли от звездных родителей все самое лучшее.

Также поклонники обратили внимание на великолепный внешний вид Пугачевой в коротком черном платье.

— Я думала, это сидит девушка лет 30. Думала, что с Гарри педагог занимается, еще подумала, как Алла позволяет девушке в таком коротком платьице на занятия приходить. Дети и Макс — это эликсир молодости и молодильные яблочки для Аллы. Даже не сразу узнала. Все думала: повернется, а там Кристина, — пишут Пугачевой поклонники.

На рояле также играет и 7-летняя дочь Лиза. Девочку воспитывают как настоящую артистку.

Алла Пугачева поразила фотографией после бани

Известная советская и российская певица Алла Пугачева опубликовала фото из бани в Instagram.

Примадонна выложила селфи в банном халате, шапочке и без макияжа.

Всего за несколько часов публикация Аллы Пугачевой собрала почти 100 тыс. лайков.

Фото: Алла Пугачева