Украинский певец Олег Винник признался, что его часто приглашают с выступлениями в Россию. Однако исполнитель всегда отказывается, ведь у него есть четкая позиция по этому поводу.

С начала военной агрессии на востоке Украины и оккупации Крыма в 2014 году Олег Винник перестал выступать в России, поскольку это противоречит его правилам.

— Меня продолжают звать выступать в Россию. Не езжу… Я не могу позволить себе вещи, которые для меня болезненны. Они не только для меня болезненны – они болезненны для всех. И болеть будет долго, — рассказал Винник.

По словам артиста, ему не раз предлагали устроить тур по России, в том числе несколько раз приглашали выступить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, который вмещает более 10 тыс. зрителей.

— Вызванивают, просят, понимают… Бывают такие моменты, когда звонят и предлагают выступить в ресторане или на заводе где-то. Говорят, что никто не будет снимать, все инкогнито и так далее. Об этом даже говорить несерьезно. Как это можно себе представить? – отметил певец.

Комментируя гастроли украинских артистов в России, Винник отметил, что “выбирает не артист, а человек”.

Ани Лорак вернулась в Киев

Украинская певица Ани Лорак вернулась в Украину после длительной паузы. Сейчас артистка проживает в России, а в Киев прилетела по делам.

Лорак опубликовала серию фотографий, на которых гуляет по Киеву и позирует возле Пассажа на фоне брендовых магазинов.

После начала войны на Донбассе и оккупации Крыма Россией, Лорак продолжала выступать в стране-агрессоре. Певица получила волну хейта в свою сторону и сорванные выступления. После этих событий звезда решила переехать в Россию.

Источник: Гордон