Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала, стесняется ли она оголяться на публике, считает ли себя хорошей мамой, как часто нарушает закон и когда в последний раз покупала вещи на рынке.

Звезда посетила TikTik-блогеров из Top team house, с которыми сняла видео на свою новую песню Скандал и заодно дала короткое интервью Олегу Машуковскому в формате Было не было.

Отвечая на провокационные вопросы, Тина Кароль не смогла сказать, кто ей дороже — Дан Балан или Юлия Санина, подчеркнув, что они одинаково дороги для нее.

Исполнительница призналась, что всегда стесняется оголяться на публике, считает себя замечательной мамой, а последний тест на беременность покупала, когда ждала ребенка

Тина Кароль рассказала, что каждый день во время карантина ходила без маски, тем самым нарушая закон.

На вопрос о покупке вещей на рынке, певица подчеркнула, что давно этого не делала.

— Помню, когда училась в школе, то мы ходили на рынок. Еще помню секонд-хенд, там хорошие вещи были, — сказала исполнительница.

Артистка призналась, что обладает плохой привычкой — грызет ногти.

— Когда переживаю, то начинаю грызть ногти. Весь маникюр съедаю, — сказала Кароль.

Не обошлось и без вопроса о публичном скандале, намекая о конфликте с Поляковой.

— Кто-то со мной скандалил, безусловно, а я нет. Нужно дружить, — подчеркнула певица.

Кароль прокомментировала скандал с Поляковой

Народная артистка Украины Тина Кароль призналась, что не держит зла на Олю Полякову после того, как та назвала ее известной плакальщицей на похоронах. Инцидент произошел в третьем выпуске шоу Маска.

Певица рассказала, что пришла в шок после того, как ей показали видео, однако к Поляковой и по сей день относится хорошо.

Более того, артистка поделилась, что хотела бы сделать вид будто ничего не случилось, но так не получится. Тем не менее, она сделала первый шаг навстречу.

Фото: Голос країни