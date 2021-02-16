Новый клип популярной британской певицы Дуа Липы на песню We’re Good частично создала украинская продакшн-компания. Съемки видео проходили в Киеве, но без певицы.

Над клипом на песню работал знаменитый режиссерский дуэт Vania & Muggia — Ваня Хейман и Gal Muggia, которые прославились работами с голливудскими звездами. Режиссеры сотрудничали с украинской продакшн-компанией shelter.film.

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Исполнительный продюсер Альберт Зурашвили рассказал, что работа над видео проходила параллельно в двух павильонах и продолжалась два дня.

— В двух павильонах мы разместили декорацию ресторана с кухней в полный размер, три бассейна различных размеров — от очень больших до высоких и стеклянных, все под различные задачи. Все кадры, в которых были риски нанести вред живому существу, снимались с точной копией, силиконовой моделью, которую мы изготовили специально под проект, — рассказал продюсер.

Альберт Зурашвили отметил, что сама Дуа Липа не смогла приехать в Украину по причинам личного характера.

— Все планы, в которых присутствует артистка, были сняты в США на небольшой “выгородке” — части декорации, которая покрывала фон за ней, — добавил продюсер.

Премьера клипа We’re Good

Новый клип на песню We’re Good Дуа Липа презентовала 12 февраля. Это расслабленный треп-поп-трек с сильным островным вайбом и первая композиция с нового издания второго студийного альбома Дуа Липы Future Nostalgia.

В песне девушка поет о несовместимости и непонимании в отношениях с парнем. В клипе выстроена интересная и неоднозначная линия событий, а в его конце с затонувшего Титаника взрываются салюты.

Фото: Дуа Липа

Источник: Слух