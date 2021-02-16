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Валентина Чорна |

Меган Маркл беременна: стали известны сроки рождения малыша

Герцоги Сассекские Меган Маркл и Гарри во второй раз станут родителями. Стало известно, что рождение ребенка ожидается в конце весны 2021 года.

Принц Гарри и Меган Маркл

В День святого Валентина представитель королевской семьи объявил о второй беременности Меган Маркл. После обнародования громкой новости все начали активно обсуждать детали о рождении малыша.

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Герцогиня забеременела осенью, а роды состоятся в конце весны 2021 года.

— Они всегда хотели иметь несколько детей – младшего брата или сестру для Арчи, поэтому они взволнованно ждут своего второго малыша. Это мечта, которая сбылась. Меган снова забеременела осенью прошлого года. Рождение ребенка ожидается в конце весны, — говорится в US Magazine.

Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая 2018 года. Впервые супруги стали родителями 6 мая 2019 года, первенца назвали Арчи.

Беременность Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна вторым ребенком.

О том, что герцог и герцогиня Сассекская ожидают рождения второго ребенка, сообщил Sky News со ссылкой на представителя пары. Меган Маркл и Гарри очень счастливы, ведь их первенец Арчи станет старшим братом.

Фото: Sussexroyal

Источник: US Magazine

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