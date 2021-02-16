Михаила Боярского госпитализировали после прививки против Covid-19

Российского актера Михаила Боярского госпитализировали в больницу с подозрением на пневмонию.

Об этом сообщила супруг артиста Лариса Луппиан.

Известно, что его госпитализировали в больницу №122 в Петербурге.

— Михаила Сергеевича госпитализировали вчера. У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что с ним. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести. Это 122-я больница, но не Covid-отделение. Он лежит в отдельной палате, — рассказала Лариса Луппиан.

Однако российские СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что у Боярского подозревают пневмонию, но экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус.

Известно, что Михаил Боярский 10 дней назад прививался от коронавируса российской вакциной Спутник V.

Чапкиса в который раз госпитализировали

Украинского танцора Григория Чапкиса госпитализировали в третий раз. Сейчас он находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №6.

Артисту еще не поставили диагноз. Врачи утверждают, что это могут быть последствия после воспаления легких.

О том, мог ли это быть коронавирус, сам Григорий Чапкис не рассказал.