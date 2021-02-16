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Валентина Чорна |

Наперегонки к воде: как Мишина и Федишин развлекались в Доминикане

Главная героиня романтического реалити-шоу Холостячка Ксения Мишина вместе со своим избранником Александром Эллертом отдыхали в Доминикане. Там они встретили украинскую певицу Ирину Федишин и показали, как вместе проводят время.

Мишина и Эллерт на отдыхе

Мишина и Эллерт полетели в отпуск вместе с детьми — Элей и Платоном. Они остановилась в отеле на берегу Карибского моря, где случайно встретили Ирину Федишин с мужем Виталием Човныком и двумя сыновьями.

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Звездные семьи поделились видео с отдыха и показали, что весело проводят время вместе. Они купаются в море, загорают и активно играют с детьми.

Alyona Alyona о неудачном отдыхе в Египте

Украинскую певицу Аlyona Аlyona разочаровал отдых в Египте.

Звезда отправилась на 5 дней в Шарм-эль-Шейх и имела довольно большие ожидания насчет этой поездки. Алена призналась, что в первый день отдыха поссорилась с администрацией отеля и гидом, которому она отказала в услугах из-за слишком высоких цен.

Также певицу разочаровали выбор пищи и некомфортный номер в гостинице. Но, несмотря на все неприятности, Алена приехала счастливой, поскольку загорела, а также привезла родителям пахлаву и манго.

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