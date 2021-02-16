Супруга телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова рассказала, как протекает ее беременность и какие изменения происходят в организме.

Победительница шоу Холостяк 9 поделилась на своей странице в Instagram изменениями, которые с ней произошли к 18-й неделе беременности.

Даша призналась, что ее память стала совсем плохой.

— Моя память говорит мне пока. Я забываю, чем занималась секунду назад, и имена близких друзей. Про важные моменты вообще молчу, — сказала блогер.

Также она подчеркнула, что каждую ночь чувствует процесс роста малыша и спит в обнимку с животиком.

Беременность сказалась и на внимательности девушки, а еще она старается избегать любопытных людей.

— Я стала более рассеянной. Все валится из рук. Могу споткнуться на ровном месте и избегаю людей, которые задают много вопросов, — рассказала Даша.

Квиткова поделилась, что ее вкусовые рецепторы почти восстановились, однако свежие огурцы организм пока что не воспринимает. А одышка не дает ей жить в привычном ритме.

— Я не унываю, а проживаю лучшие моменты беременного периода, — подчеркнула блогер.

Также Даша рассказала, что у них с мужем был первый поход за покупками для их малыша. Недавно на гендер-вечеринке стало известно, что у пары родится сын.

— Это сложно, но интересно. Для девочки, наверное, было бы легче выбирать, а для нашего мужчины хочется самого лучшего, поэтому выбор затягивается, — поделилась девушка.

Квиткова рассказала о беременности

Супруги-блогеры Даша Квиткова и Никита Добрынин рассказали, как узнали о желанной беременности. Звездная пара очень сильно хотела ребенка и относилась к этому вопросу фанатично.

Покупая по десять штук тестов за раз, они долгое время не могли дождаться положительного результата. Отпустив ситуацию, влюбленные отправились с друзьями в Черновцы, где девушку постоянно тошнило.

По приезду домой тест на беременность показал положительный результат. Девушка призналась, что от счастья они с мужем плакали.

Фото: Виталий Мельник