Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, что мошенники от ее имени проводят розыгрыш в Instagram.
Мошенники присылают сообщение, в котором якобы обещают приз в размере 80 тыс. грн, если пользователи перейдут по ссылке ниже.
Тарбарова сразу обратилась к подписчикам и отметила, что никакого розыгрыша она не проводит.
— Если вы якобы от моего имени получили такое сообщение, ни в коем случае не переходите по ссылке. Это мошенники! Я никакого отношения к “розыгрышу” не имею. Вероятно, они просто хотят украсть аккаунт или деньги. Блокируйте и жмите Пожаловаться на эти аккаунты, — заявила Светлана.
Второй ребенок в семье Тарабаровой
23 сентября Светлана Тарабарова второй раз стала матерью — у певицы родилась дочь.
Также она сообщила, что последний ее трек под названием Солнышко станет оберегом для ребенка. Звезда готовила клип к песне все девять месяцев беременности.
Фото: Светлана Тарабарова