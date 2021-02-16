Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, что мошенники от ее имени проводят розыгрыш в Instagram.

Мошенники присылают сообщение, в котором якобы обещают приз в размере 80 тыс. грн, если пользователи перейдут по ссылке ниже.

Тарбарова сразу обратилась к подписчикам и отметила, что никакого розыгрыша она не проводит.

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— Если вы якобы от моего имени получили такое сообщение, ни в коем случае не переходите по ссылке. Это мошенники! Я никакого отношения к “розыгрышу” не имею. Вероятно, они просто хотят украсть аккаунт или деньги. Блокируйте и жмите Пожаловаться на эти аккаунты, — заявила Светлана.

Второй ребенок в семье Тарабаровой

23 сентября Светлана Тарабарова второй раз стала матерью — у певицы родилась дочь.

Также она сообщила, что последний ее трек под названием Солнышко станет оберегом для ребенка. Звезда готовила клип к песне все девять месяцев беременности.

Фото: Светлана Тарабарова