Американская певица Рианна опубликовала откровенную фотографию, на которой предстала с обнаженной грудью.
Откровенный снимок артистка опубликовала в Instagram. На фото Рианна позирует только в одних шортах, едва прикрыв грудь рукой.
Певица отметила на публикации ямайского диджея Попкаана, слова которого легли в основу поста.
— Я не хочу, чтобы ты сегодня надевала белье, крошка, — подписала снимок Рианна.
Казалось бы, Рианна уже не может удивить такими пикантными фотографиями, ведь в ее микроблоге их множество.
Однако каждый новый снимок певицы вызывает ажиотаж.
За первые часы публикация собрала более 8,3 млн лайков и тысячи комментариев.
Рианна закрывает свой модный бренд Fenty
Популярная американская певица Рианна закрывает модний бренд Fenty.
Артистка и французская компания LVMH решили приостановить работу бренда Fenty до лучших времен.
Бренд артистки проработал менее двух лет после запуска.
Фото: Рианна