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Олександра Ватаманюк |

Ты сегодня будешь без белья: Рианна обнажила грудь

Американская певица Рианна опубликовала откровенную фотографию, на которой предстала с обнаженной грудью.

рианна

Откровенный снимок артистка опубликовала в Instagram. На фото Рианна позирует только в одних шортах, едва прикрыв грудь рукой.

Певица отметила на публикации ямайского диджея Попкаана, слова которого легли в основу поста.

— Я не хочу, чтобы ты сегодня надевала белье, крошка, — подписала снимок Рианна.

Казалось бы, Рианна уже не может удивить такими пикантными фотографиями, ведь в ее микроблоге их множество.

Однако каждый новый снимок певицы вызывает ажиотаж.

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За первые часы публикация собрала более 8,3 млн лайков и тысячи комментариев.

Рианна закрывает свой модный бренд Fenty

Популярная американская певица Рианна закрывает модний бренд Fenty.

Артистка и французская компания LVMH решили приостановить работу бренда Fenty до лучших времен.

Бренд артистки проработал менее двух лет после запуска.

Фото: Рианна

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