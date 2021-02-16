Американская певица Рианна опубликовала откровенную фотографию, на которой предстала с обнаженной грудью.

Откровенный снимок артистка опубликовала в Instagram. На фото Рианна позирует только в одних шортах, едва прикрыв грудь рукой.

Певица отметила на публикации ямайского диджея Попкаана, слова которого легли в основу поста.

— Я не хочу, чтобы ты сегодня надевала белье, крошка, — подписала снимок Рианна.

Казалось бы, Рианна уже не может удивить такими пикантными фотографиями, ведь в ее микроблоге их множество.

Однако каждый новый снимок певицы вызывает ажиотаж.

За первые часы публикация собрала более 8,3 млн лайков и тысячи комментариев.

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