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Людмила Грубнік |

У звезд Игры престолов Кита Харингтона и Роуз Лесли родился первенец — СМИ

Актеры культового сериала Игра престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями.

Кита Харингтон и Роуз Лесли

Представители СМИ сфотографировали счастливую пару, которая во вторник, 16 февраля, прогуливалась по улицам Лондона вместе со своим малышом.

Эта новость быстро распространилась в сети, однако актеры официально не информировали об этом.

Изданию E! официальный представитель автора подтвердил эту новость.

Он сообщил, что у пары родился мальчик. Однако дата и месяц рождения ребенка и другие детали остаются неизвестными.

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Личная жизнь Харингтона и Лесли

Роман между актерами начался во время работы над сериалом Игра престолов, в кинокартине они также сыграли влюбленную пару.

В 2018 году Харингтон и Лесли поженились. В сентябре 2020 года в СМИ появилась информация, что пара ждет первенца.

Больше новостей о Ките Харингтоне и его жене Роуз Лесли читайте на Фактах ICTV.

Источник: Рage Six, E!

Фото: Getty Images

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